Terracina, Zona a Traffico Limitato nel centro storico alto: date e orari

Terracina – In occasione degli eventi natalizi in programma nel Centro Storico Alto, è stata predisposta, attraverso un’ordinanza dirigenziale, l’istituzione della Zona a Traffico Limitato per i prossimi fine settimana e per il giorno dell’Epifania fino a domenica 9 gennaio.

La Ztl, che interessa tutti i veicoli a motore, avrà orario 15,00-21,00 nelle giornate di seguito indicate:

sabato 25/12/2021

domenica 26/12/2021

sabato 01/01/2022

domenica 02/01/2022

giovedì 06/01/2022

sabato 08/01/2022

domenica 09/01/2022

Sarà consentito l’accesso ai soli veicoli dei residenti nel Centro Storico per i quali è da intendersi valido il contrassegno Ztl già rilasciato la scorsa estate. Il parcheggio di via G. D’Annunzio sarà riservato ai residenti con divieto di sosta con rimozione forzata per i mezzi sprovvisti di contrassegno Ztl. È consentito, inoltre, l’accesso ai veicoli delle persone invalide, ai veicoli delle Forze di Polizia e pronto Intervento, ai medici per visite domiciliari.

Negli stessi giorni istituita anche un’area pedonale urbana temporanea con divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, dall’intersezione tra via Villafranca e Corso A. Garibaldi fino a Via Posterula (altezza civico n. 41), dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Terracina, clicca su questo link.