Bilancio 2022-2024, dal sociale, alla scuole, ai giovani e le famiglie, per finire sul territorio: Crescere Insieme prepara le proposte da mettere sul piatto

Fiumicino – “Siamo giunti al giorno più importante dell’anno per un’Amministrazione comunale: oggi si voterà il Bilancio triennale 2022-2024 ed è lì che si vedranno sia le volontà, che le azioni concrete che vorrà mettere in atto il nostro Comune. Tanti sono gli emendamenti presentati da Crescere Insieme e tanti sono le problematiche che intendono risolvere: si va dal sociale, alla scuola, ai sostegni alle famiglie in difficoltà, alle parrocchie, fondi destinati ai giovani, agli anziani, passando per la lotta al randagismo e molti altri interventi fondamentali per il nostro territorio”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Questo – spiega il Capogruppo – a dimostrazione che l’azione politica è stata carente su alcuni punti ed il Bilancio deve rappresentare l’occasione per rimediare. Per dare il nostro contributo, noi cercheremo di apportare le modifiche necessarie all’erogazione di questi fondi.

“Auspichiamo che la discussione sarà democratica e non sempre fondata sul ‘pregiudizio’ contro gli emendamenti che vengono dall’opposizione. L’obiettivo comune deve essere il benessere della nostra collettività sotto tutti i punti di vista e ci auguriamo sensibilità da parte dell’Amministrazione stessa, affinché valuti attentamente le proposte messe sul piatto del Bilancio”.

