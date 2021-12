Capodanno ad Ardea, nessun divieto per i fuochi pirotecnici: la decisione del Sindaco

Ardea – Non ci sarà il divieto dei fuochi pirotecnici durante le festività ad Ardea. E’ questa la decisione del sindaco Mario Savarese, che su Facebook ha chiarito ai cittadini la sua posizione sulla questione.

Sotto a un post pubblicato dal Sindaco che faceva riferimento ai danni che provocano botti e fuochi d’artificio agli animali, un cittadino ha chiesto al Sindaco di vietarli. Un commento che ha avuto subito la risposta di Savarese, che ha scritto: “Un popolo civile non dovrebbe mai vietare ciò che è naturale che non sia. E’ per questo che non vieterò i botti a fine anno, preferisco contare di più sulla maturità e civiltà della nostra comunità”.

Il Sindaco quindi è contrario a fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti che possono ferire gli animali, ma – almeno per ora – conta sulla civiltà dei cittadini di Ardea per far sì che questi non vengano utilizzati. Una bella speranza che in altri comuni non c’è: l’ordinanza, infatti, è già stata firmata in diverse città del Lazio.

