Case Larex a Ostia, la denuncia di Demos: “Residenti al freddo senza riscaldamenti”

Ostia – “Nei giorni in cui le temperature si abbassano fino allo zero diventa particolarmente grave l’annosa inadempienza nei confronti dei cittadini residenti nelle case Larex di via Fasan 9, 15, 23, 29 (Ostia), lungamente lasciati privi dei riscaldamenti, guasti da anni e mai più il rimpallo delle competenze a cui sono stati sottoposti i residenti è stato nauseante”. È quanto dichiarano Mirella Arcamone, Capogruppo di Demos – Laboratorio Civico X e Marco Severa, Portavoce di Demos Laboratorio Civico X.

“Abbiamo inviato una nota urgente all’Ufficio tecnico del X Municipio, al Dipartimento Politiche abitative di Roma Capitale e agli Assessori di riferimento affinché si ripristini subito un servizio essenziale, soprattutto in questi giorni di freddo e con le festività alle porte.”

“Non è possibile – continuano gli esponenti di DemoS – che la burocrazia e il rimpallo delle responsabilità provochino un disservizio del genere e soprattutto sottopongano i residenti ad una ricerca di soluzione senza alcun esito. Ci auguriamo che urgentemente ci si attivi per la risoluzione del caso. Siamo in un quadrante del nostro Municipio che merita tutta la nostra attenzione e che da sempre è stato al centro della nostra azione politica”.

“Le palazzine Larex in particolare, sono oggetto da tempo di attenzione da parte di DemoS Laboratorio Civico X che a riguardo ha chiesto, nella scorsa consiliatura un consiglio straordinario Municipale e, a seguire, una Commissione regionale straordinaria (richiesta dal consigliere DemoS Paolo Ciani)”.

“La gravissima questione – conclude la Consigliera Arcamone – che si accompagna alle condizioni delle palazzine di via Fasan sarà oggetto di una delle prime Sedute sella Commissione Politiche sociali e abitative che convocherò con urgenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.