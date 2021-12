Covid, sono solo 10 i Paesi del mondo senza contagi

Roma – Sono 273.900.334 i contagi da coronavirus accertati nel mondo dall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 morti, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. E’ quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che vedono in testa alla triste classifica dei contagi e dei morti gli Stati Uniti, con 50.415.500 casi accertati e oltre 800mila morti. Se il virus è diffuso sulla quasi totalità del Pianeta, secondo l’Oms vi sarebbero ancora 10 Paesi o territori ancora ‘Covid-free’. L’elenco comprende: Corea del Nord, sulla cui attendibilità vengono però sollevati numerosi dubbi; Kiribati; Micronesia; Nauru; e Niue. Questi ultimi quattro, tutti stati insulari che si trovano nel Pacifico. Nella lista dei luoghi dove non sono ancora stati rilevati ufficialmente casi di Covid compaiono anche le Isole Pitcairn e l’Isola di Sant’Elena, entrambi Territori britannici d’Oltreoceano, il territorio neozelandese di Tokelau, l’arcipelago di Tuvalu e il Turkmenistan. (fonte Adnkronos)