Fiumicino, fondi ai disabili. Calcaterra e Fortini: “L’astensione del centrodestra lascia senza parole”

Fiumicino – “Durante la seduta di oggi del Consiglio comunale, abbiamo votato una delibera presentata dall’assessora Colonna con la quale si recepiscono dei fondi della Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e si distribuiscono direttamente alle cittadine e ai cittadini con disabilità”. A parlare è il presidente della Commissione Servizi Sociali, Armando Fortini.

“Siamo rimasti piuttosto interdetti dall’astensione dell’intero centrodestra su questa delibera – prosegue Fortini -. Su cosa si astiene, il centrodestra? Sui fondi da dare alle persone con disabilità? Chissà come spiegheranno questa astensione alle persone destinatarie di questi fondi”.

“Un’astensione incomprensibile oltre che offensiva per chi questi contributi li riceverà di diritto – aggiunge il capogruppo del Pd Stefano Calcaterra -. Ricordo che si tratta di fondi che arriveranno dalla Regione, dopo anni che questo non avveniva, direttamente nelle tasche delle famiglie che hanno già eseguito lavori di adeguamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle loro case”. “Così facendo il centrodestra dà un segnale di disinteresse verso le esigenze delle persone con disabilità. Evidentemente hanno letto male le carte o, peggio ancora, non le hanno proprio capite”.

“Ringraziamo, invece, i consiglieri del M5S per avere votato favorevolmente – concludono Fortini e Calcaterra – senza farsi accecare da interessi di bandiera”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.