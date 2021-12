Fiumicino – “Proseguono le operazioni, le progettazioni, ed i rilievi geologici da parte di Acea Ato2 nella zona Mare Nostrum a Focene nord”. A dichiararlo, è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“I rilievi – spiega l’Assessore – sono preparatori allo spostamento ed alla messa in sicurezza del collettore fognario che collega al depuratore di Fregene le acque nere di tutta la località di Focene. Si tratta di interventi oramai non più rinviabili, a causa dell’erosione della costa in quel tratto, proprio in corrispondenza del tracciato del collettore”.

Foto 2 di 2



“L’Amministrazione comunale – conclude Caroccia – già da diversi mesi sta facendo pressione e collaborando con Acea Ato 2, al fine di completare con urgenza tale intervento di ammodernamento e messa in sicurezza”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.