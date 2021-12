Latina, spacciava cocaina nella zona dei pub: nei guai pusher 50enne

Latina – Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina e della Squadra Mobile della Questura di Latina, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero Daria Monsurrò, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare dal Gip presso il Tribunale pontino, Giuseppe Cario, nei confronti di una persona, 50enne del capoluogo, responsabile della cessione di 500 grammi di cocaina ad un’altra persona.

I fatti per i quali pendeva la misura cautelare sono avvenuti circa due settimana fa in Latina nei pressi della “zona pub”, area del capoluogo in cui si concentra la movida cittadina, soprattutto nei fine settimana.

Tale sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe raggiunto una moltitudine di dosi tale da generare ingenti guadagni nelle finanze della locale criminalità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

