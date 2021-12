Roma, gestivano una tabaccheria e un minimarket senza green pass: multati

Roma – Nell’ambito dei controlli dei Carabinieri sul rispetto della normativa inerente l’utilizzo del Green pass nelle attività commerciali hanno multato due commercianti.

Sono stati gli uomini dell’Arma della Stazione Roma Torrino Nord e quelli della Stazione Roma Quadraro a sanzionare, rispettivamente, il titolare di una tabaccheria in zona Tor di Valle e il gestore di un minimarket in zona Casilina sorpresi ad esercitare attività lavorativa priva di certificazione verde.

