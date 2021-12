Zanardi a casa per Natale, la moglie Daniela: “Un vero combattente”

Alex Zanardi è tornato a casa e passerà il Natale con la sua famiglia. Dopo un anno e mezzo in ospedale, in seguito al drammatico incidente durante una manifestazione in handbike nel Senese, l’ex pilota di Formula 1 continuerà la sua riabilitazione tra le mura domestiche a Padova.

E’ stata la moglie Daniela Manni a dare l’annuncio attraverso il sito di Bmw Italia di cui l’ex Zanardi è brand ambassador: “Dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”. (Adnkronos)