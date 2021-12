Appalto per il Ponte 2 Giugno a Fiumicino, il Tar dispone l’accesso agli atti

Fiumicino – Il Ponte mobile pedonale e il Ponte 2 Giugno di Fiumicino tornano a far parlare. Stavolta non per problemi strutturali, ma proprio a causa dell’intervento di manutenzione prevista.

La ditta seconda classificata nei lavori programmati dal novembre del 2021 al 31 ottobre 2022, è ricorsa al Tribunale amministrativo del Lazio perché alla richiesta formulata al Comune di Fiumicino di accesso agli atti della società che si è aggiudicata i lavori ha ottenuto una risposta parziale: tutti i documenti eccetto l’offerta economica.

Un fatto che non è andato giù alla ditta ricorrente che ha ritenuto opportuno che fosse il giudice amministrativo a decidere sulla questione chiamando in causa l’amministrazione comunale di Fiumicino e l’impresa prima classificata, incaricata cioè di svolgere i lavori.

Il Comune di Fiumicino nel costituirsi in giudizio ha specificato che la società aggiudicataria, nell’offerta aveva precisato che si opponeva alla diffusione dell’offerta tecnica, come a dire che tra l’altro era contraria che si divulgasse l’offerta economica e, quindi quest’ultima era stata sottratta alla documentazione inviata alla ditta seconda classificata.

Il collegio giudicante non solo ha ritenuto fondato il ricorso, ma ha evidenziato come “affinché i documenti tecnici vengano esclusi dall’accesso è necessario che riguardino veri e propri segreti industriali”.

Neanche il chiarimento dell’impresa aggiudicataria che ha evidenziato “condizioni di relazione commerciale con terzi fornitori che le assicurerebbero condizioni vantaggiose non altrimenti rese disponibili ad altre imprese”, hanno convito il giudice amministrativo.

Pertanto la Seconda sezione bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato sentenza di accoglimento della richiesta di accesso agli atti della ricorrente e ordinato al Comune di provvedere sull’istanza di accesso della ricorrente ai documenti richiesti.

