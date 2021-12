Ardea, 2 milioni di euro per opere pubbliche dedicate ai giovani: tutti i dettagli

Ardea – Si chiude il lavoro di programmazione per la realizzazione di grandi opere pubbliche. Durante il consiglio comunale di ieri 21 dicembre sono state approvate quattro opere pubbliche per una spesa complessiva di oltre 2 milioni di euro.

A darne notizia è stato il Sindaco, che ha comunicato i cantieri che prenderanno il via con il nuovo anno, 3 su 4 dedicati proprio alle scuole e al sociale. La prima grande opera pubblica sarà una palestra nella scuola di via Verona a Nuova Florida: “Il complesso ne è attualmente totalmente sprovvisto e i ragazzi fanno la loro attività fisica esclusivamente all’aperto quando il tempo lo permette”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Tra le opere anche “una casa per i ragazzi che sia un luogo di aggregazione di cultura e di svago (leggi qui). Sorgerà accanto al rinnovato edificio che ospiterà il Centro Anziani e sarà realizzata interamente in legno integrandosi con il boschetto”, prosegue il Sindaco.

Ci sarà poi la completa ristrutturazione dell’edificio storico di via Garibaldi, alla Rocca: “Restituirà al Comune la sua sede di rappresentanza politica – aggiunge Savarese – e la sistemazione dell’area antistante la scuola di via Campo di Carne che prevede l’impianto di convogliamento delle acque meteoriche per impedire gli allagamenti della scuola materna e della palestra, nonché la realizzazione di marciapiedi e nuovi parcheggi per mettere in sicurezza l’area durante l’entrata e l’uscita dei ragazzi”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – conclude – per l’approvazione del regolamento per l’istituzione del bilancio partecipato. Quest’ultima delibera ha trovato il consenso dell’intera aula in quanto anche i consiglieri di minoranza hanno dato la loro approvazione. Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato che apprezzo moltissimo e che già dal 2022 consentirà ai cittadini di gestire in piena autonomia un consistente budget da investire in opere o iniziative interamente da loro stessi progettate”.

