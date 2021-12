Fiumicino, Baccini: “Un bilancio… immobiliare, senza idee di sviluppo economico”

Fiumicino – “Il bilancio presentato oggi in Consiglio comunale non tiene conto delle reali esigenze di Fiumicino. Sebbene sia tecnicamente presentabile, infatti, non considera minimamente la crisi che si è abbattuta sui principali asset della città: il settore aeroportuale, quello agricolo e quello balneare. E abbandona tante famiglie sull’orlo del baratro”.

Inizia così una nota di Mario Baccini, capogruppo del centrodestra a Fiumicino, che spiega: “L’attività di questa Amministrazione si distingue soltanto per gli ‘interessi’ immobiliari, come l’acquisto degli immobili ex Enel per 16 milioni o del palazzo della Fiumicino Tributi (per 7 milioni), ma non pianifica alcun investimento per risollevare le sorti dell’economia cittadina”.

“A fronte di 200 milioni di euro di bilancio – prosegue –, gli investimenti strutturali e di sviluppo sono irrisori. Il Comune spende milioni per comprare palazzi ma non riesce a trovarne 3 per mettere in sicurezza le aree sui cui insistono i vincoli idrogeologici”.

“Le uniche cose che si evincono da questa manovra di bilancio – attacca Baccini – sono i debiti che dovranno pagare le future generazioni. E la lettera, fra l’altro a spese del Comune, che il Vicesindaco ha fatto recapitare a tutti i diciottenni e in cui profetizza per i nostri ragazzi un futuro di servizi e investimenti sociali è di un’ipocrisia e di una demagogia imbarazzanti”.

“Fiumicino è una città con tantissime risorse ambientali e archeologiche: la mano di Dio – conclude – ci ha dato tanto, ma ora dobbiamo impedire che la mano dell’uomo ce lo tolga”.

