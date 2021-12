Fiumicino, Coronas: “Il bilancio dimentica i nostri ragazzi”

Fiumicino – “Dalle previsioni di spesa indicate nel bilancio discusso oggi in Consiglio comunale resta fuori la nostra ricchezza più grande: i giovani. E se non teniamo conto di questa importante e sensibile fetta dei nostri concittadini, abbiamo già perso”.

A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, che spiega: “Veniamo da una pandemia della quale non si vede ancora la fine e che ha prodotto effetti devastanti non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e sociale, impattando pesantemente sulla vita dei cittadini. Proprio per questo adesso dobbiamo fare in modo che i nostri giovani, oggi costretti dal virus a vivere in ambienti ristretti senza poter sfogare la propria socialità, possano sfruttare le risorse e le strutture offerte dal territorio”.

“Parliamo di impianti sportivi – sia di quelli che ci sono e che cadono a pezzi, come il Palafersini, che di quelli che potrebbero essere realizzati, come la ‘Città dello Sport’ -, ma anche di attività ed eventi culturali di ogni tipologia, dalla lettura alla storia”, prosegue Coronas.

“Senza considerare – aggiunge – l’edilizia scolastica, per cui servirebbero molti più fondi di quelli previsti, sia per la ristrutturazione delle scuole già esistenti (alcune delle quali in condizioni inaccettabili) che per crearne di nuove, visto che tantissimi dei nostri studenti sono costretti a lunghe traversate in autobus fino ad Ostia perché a Fiumicino non ci sono posti a sufficienza”.

“Dobbiamo assolutamente pensare ai giovani – ribadisce Coronas – e creare motivi di interesse per riempire in modo costruttivo le loro giornate, per soddisfare le loro esigenze ed allontanarli dall’illegalità e dalla droga”.

