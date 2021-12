Fiumicino – Giochi pericolosi, cumoli di foglie ed abbandono. Questo il destino dell’area giochi all’aperto che dovrebbe essere destinata ai bambini che frequentano l’asilo in via dell’Ippocampo, dell’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo. Uno spazio, che non può essere utilizzato, perché inagibile.

Dopo tempo, è stato rimosso uno scivolo pericoloso, ma anche gli altri giochi rimasti non sono fruibili dai bambini: “Bene la rimozione dei giochi pericolosi, ma va messo in sicurezza tutto il giardino“. E’ quanto denuncia a ilfaroonline.it Antonella Gaglioli, una nonna le cui nipoti frequentano la scuola.

di 9 Galleria fotografica Asilo via dell'Ippocampo









“I bambini hanno solo questo pezzo di giardino. – spiega – ma non possono uscire fuori a giocare. Inoltre, è sempre ricoperto di foglie che nessuno spazza mai, e non solo: fuori al cancello della scuola, spesso si ritrovano dei gruppi di ragazzi che vanno a bere e lasciano tutte le bottiglie per terra. Nessuno pulisce mai e non è nemmeno un bell’esempio da far vedere ai nostri bambini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.