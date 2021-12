L’appello del Papa all’Europa: “Aprire la porta del cuore ai profughi”

Città del Vaticano – “Durante il mio viaggio a Cipro e in Grecia ho potuto toccare con mano, ancora una volta, l’umanità ferita dei profughi e dei migranti. Ho anche constatato come solo alcuni Paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell’area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa da tutti, dalla quale nessun Paese può esimersi, perché è un problema di umanità”.

Inizia così, al termine dell’Udienza Generale del mercoledì di oggi, l’ennesimo appello che Papa Francesco lancia ai Paesi del Vecchio Continente, ricordando che “grazie alla generosa apertura delle autorità italiane, ho potuto portare a Roma un gruppo di persone, che ho conosciuto durante il mio viaggio: oggi sono qui in mezzo a noi alcuni di loro. Benvenuti! Ce ne faremo carico, come Chiesa, nei prossimi mesi. È un piccolo segno, che spero serva da stimolo per gli altri Paesi europei, affinché permettano alle realtà ecclesiali locali di farsi carico di altri fratelli e sorelle che vanno urgentemente ricollocati, accompagnati, promossi e integrati”.

“Sono tante, infatti, le Chiese locali, le congregazioni religiose e le organizzazioni cattoliche che sono pronte ad accoglierli e accompagnarli verso una feconda integrazione. Serve solo aprire una porta, la porta del cuore! Non manchiamo di farlo in questo Natale!”, conclude il Papa, che proprio al termine dell’Udienza, nell’Aula Paolo VI, ha salutato la bambina incontrata nel campo Mavrovouni di Lesbo, insieme alla sua famiglia, venuti a Roma per curarsi grazie all’intervento del Santo Padre e agli sforzi della Comunità di Sant’Egidio.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

