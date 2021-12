Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’inizio della settimana rimane ancora caratterizzato dall’anticiclone che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa nordoccidentale, fino ad inglobare le Isole Britanniche. L’Italia rientra in questa configurazione, ma le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica ed esposte ad infiltrazioni di aria fredda balcanica che avranno ancora qualche giorno di vita. Diversa la situazione sul versante tirrenico, esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anche qualche debole pioggia. Nel frattempo la stasi anticiclonica è ancora responsabile di marcate inversioni termiche al Centro-Nord, con nebbie su parte della Val Padana e gelate notturne.

METEO MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE. Si attenua l’afflusso freddo balcanico e proseguono infiltrazioni umide occidentali, responsabili di annuvolamenti irregolari sulle regioni centro-meridionali, specie tirreniche, anche con qualche pioggia su Toscana interna, Umbria e alto Lazio, in estensione al basso Lazio in giornata. Possibili anche deboli fiocchi di neve sull’Appennino oltre i 1100m. Qualche debole pioggia anche su Calabria tirrenica e nordest Sicilia, altrove condizioni più soleggiate. Temperature in ulteriore lieve calo.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: contesti atmosferici che permangono simili alla precedente giornata seppur con maggiore nuvolosità, a tratti compatta. Isolate locali pioviggini o deboli piogge interesseranno tra notte e mattino Toscana e Umbria, tra mattino e metà pomeriggio il medio alto Lazio. Venti deboli o localmente moderati orientali su Umbria e Toscana, sud-orientali sul Lazio. Temperature minime in ascesa, massime stabili. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Inizio di settimana caratterizzato da un cambio della circolazione in quota, con le correnti che gireranno gradualmente da Ovest, favorendo infiltrazioni umide responsabili di un generale e progressivo aumento della nuvolosità e anche di qualche debole pioggia; temperature minime in aumento. Giovedì 23 dicembre che vedrà un netto peggioramento sulla Toscana, specie settentrionale, con piogge in arrivo nel corso del giorno anche su Umbria e Lazio, qui in prevalenza deboli o al più localmente moderate. Tra 24 e 26 ancora condizioni umide e piovose, con massime previste in aumento. Prima degli ultimissimi giorni di dicembre/primi giorni di gennaio 2022 non si intravede la possibilità di dinamiche dal carattere più invernale.

