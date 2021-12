Nettuno, chiede a un 18enne di mettere la mascherina: vigile aggredito e ferito

Nettuno – Un agente della Polizia Locale è stato aggredito ieri sera nel corso del proprio servizio in strada a Nettuno. L’uomo è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un 18enne al quale era stato chiesto di indossare la mascherina all’aperto, come disposto da un’ordinanza sindacale.

Il ragazzo a quel punto avrebbe iniziato a sbraitare contro l’agente e dalle parole è passato alle mani. Con l’aiuto di due colleghe il vigile è riuscito a generalizzare il giovane. Insieme al 18enne anche il fratello e la madre senza mascherina hanno iniziato ad attaccare gli agenti intervenuti sul posto.

Oltre alle sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza, il giovane sarebbe stato denunciato a piede libero, mentre l’agente è stato poi accompagnato al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 10 giorni.

Cisl Fp Roma Capitale e Rieti: “Il Comune si costituisca parte civile”

“Esprimiamo la massima solidarietà all’agente ferito per questo fatto di una gravità assoluta e un plauso a tutti e tre gli agenti che hanno saputo gestire con professionalità una situazione molto delicata, acuita dall’essere all’aperto in mezzo ad altra gente”. Così in una nota Antonio D’Agostino, CISL Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti.

“Quello di ieri è l’ennesimo caso di aggressione ad agenti e ufficiali di Polizia Locale subìto nel corso dell’espletamento del proprio servizio, ed è inaccettabile che un lavoratore sia aggredito per il solo fatto di far rispettare le normative vigenti, ancor di più se queste sono a tutela della salute pubblica”

“Chiediamo al Sindaco – prosegue D’Agostino – che il Comune di Nettuno si costituisca immediatamente parte civile e che metta a disposizione dell’agente la consulenza dell’ufficio legale dell’Ente. Riteniamo inoltre non più procrastinabile una campagna di assunzioni a tempo indeterminato nella Polizia Locale di Nettuno, rimasta con un organico del 50% del fabbisogno, gravemente insufficiente per garantire i sempre più numerosi e gravosi servizi alla cittadinanza che le vengono assegnati dalle norme nonché l’approvazione della nuova legge quadro della Polizia Locale per garantire le stesse tutele previdenziali, assistenziali e fiscali delle altre forze di polizia ad ordinamento statale agi agenti ed ufficiali della Polizia Locale che continuano a svolgere le stesse identiche funzioni della altre forze di polizia statali e molto più esposte essendo il primo vero baluardo di prossimità per la sicurezza urbana e stradale”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

