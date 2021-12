Rai – Discovery: c’è l’accordo per la visione in chiaro delle Olimpiadi

Gli spettatori italiani che non hanno abbonamento alle piattaforme satellitari potranno ugualmente vedere le gare delle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino. E’ stata la Rai ad acquistare i diritti da Discovery per 80 milioni di dollari. Questo accordo comprende anche la visione dei Giochi di Parigi 2024.

Le competizioni saranno ‘in chiaro’ per tutti e senza alcun costo. E’ una partnership che si amplia anche al digitale. A quanto indica Il Sole 24 ore, entrambe le tv, durante le discussioni degli accordi all’intesa, sono state molto vicine alla rottura. Nonostante le difficoltà, alla fine è arrivata la soluzione.

Discovery trasmetterà i Giochi via streaming, come accaduto per Tokyo 2020.

