Roma, rubavano da un anno la corrente elettrica dalla vicina di casa: arrestati

Roma – Rubavano la corrente elettrica della vicina di casa da quasi un anno. I Carabinieri del Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 47enne e un 56enne straniero, per furto aggravato in concorso di energia elettrica.

I militari con l’ausilio del personale specializzato della società di erogazione dell’energia elettrica, a seguito della denuncia sporta da una 57enne romana, che aveva notato delle anomalie sugli importi delle bollette del suo contratto di energia elettrica, hanno accertato che i due arrestati, residenti in un condominio nei pressi di via Marconi, si erano allacciati abusivamente da circa un anno al contatore della donna, posizionato in un vano sottoscala dello stabile.

I due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

