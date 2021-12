Tuffi, De Rose qualificato ai Mondiali: “Sogno una medaglia agli Europei di Roma”

L’Italia di high diving raddoppia. Saranno in due a difendere i colori azzurri dalle grandi altezze ai prossimi Campionati del Mondo di Fukuoka.

Al pioniere Alessandro De Rose, medaglia di bronzo iridata a Budapest 2017 e quinto a Gwangju 2019, si aggiunge l’esordiente Elisa Cosetti che si classifica sedicesima al termine delle qualificazioni mondiali ad Abu Dhabi. La diciannovenne giuliana, che aveva chiuso all’ottavo posto la prima giornata di gare, completa il suo programma con due doppi indietro, il primo con un avvitamento con cui ha ottenuto 54.60 punti e l’undicesimo piazzamento provvisorio (194.70) e il secondo con due avvitamenti che ha forzato un po’ troppo ricevendo 34 punti ma riuscendo comunque a conquistare la qualificazione con 288.70 punti complessivi. “Volevo un po’ strafare – sorride nel commentare l’ultimo salto – e forse ero anche un po’ agitata. Era la mia prima gara importante e ci tenevo particolarmente a fare un buon risultato. Sono andata troppo forte nel tuffo, mentre avrei dovuto controllarlo di più. Sono felice per la qualificazione e soddisfatta perché tre tuffi su quattro li ho eseguiti abbastanza bene. Quest’ultimo, il doppio indietro con due avvitamenti, era un tuffo nuovo che avevo provato solo tre volte e che devo ancora migliorare”.

Insieme a lei in Giappone, come ad accompagnarla al “ballo delle debuttanti”, Alessandro De Rose, colui che l’ha ispirata e con il quale condivide tecnico e allenamenti. Il ventinovenne di Cosenza, già sesto dopo i primi due salti di domenica (187.05) e già col pass in tasca grazie al quinto posto nel Mondiale sud coreano, conferma la sesta posizione in finale. L’uomo simbolo del cliff diving azzurro, protagonista e testimonial delle World Series a Polignano, chiude con 398.45 punti, dopo essere stato quarto nelle semifinali con 10.65 punti di ritardo dal rumeno Catalin-Petru Preda che ha poi terminato al secondo posto la gara dai 27 metti. Spettacolare il terzo salto di De Rose, il triplo mortale con un avvitamento e mezzo che riceve 91.80 punti. Vince il britannico Aidan Helslop con 436.90 punti, che si lascia alle spalle i due rumeni Preda (433.55) e Costantin Popovici (432).

“Ringrazio la Federazione per il progetto grandi altezze che ci consente di lavorare nelle migliori condizioni tecniche e ambientali e che al suo primo anno ha già dato ottimi risultati – dice De Rose – tra i più evidenti c’è la crescita di Elisa Cosetti che al suo primo torneo di qualificazione ha guadagnato la convocazione ai mondiali. Ringrazio mia moglie Nicole, nonchè mia allenatrice, alla quale devo molto e sogno di conquistare una medaglia ai prossimi Campionati Europei di Roma 2022. Dopo quella, storica, di Budapest 2017, sarebbe il coronamento della mia carriera. Riguardo a queste gare mi ritengo soddisfatto: sono molto importanti per migliorare”. (federnuoto.it)

(foto@AlessandroDeRose/Facebook)

