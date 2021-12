Bilancio, Severini: “Il peggiore nella storia del Comune di Fiumicino. Bocciate le proposte dell’opposizione, smascherate dallo streaming le bugie della maggioranza”

Fiumicino – “Alle 3:30 di notte è stato finalmente votato il Bilancio. Peccato che si sia dimostrato il Bilancio peggiore nella storia del Comune di Fiumicino: con tutti i mezzi a disposizione, in alcuni casi andando anche contro il regolamento comunale, si è cercato di togliere la parola all’opposizione, falsificando le dichiarazioni in aula, dicendo bugie, fino ad arrivare alla conclusione di un Bilancio che vede bocciate tutte le nostre proposte”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Tutti gli emendamenti dell’opposizione, infatti, – spiega il Capogruppo – sono stati bocciati non perché il loro contenuto non era valido, ma solamente perché provenivano dall’opposizione. E pensare che confidavamo in una discussione democratica e senza ‘pregiudizi’ (leggi qui). Si tratta di un Bilancio in cui sono stati letteralmente tagliati tutti gli investimenti destinati al Nord del territorio: il Nord non merita solo un po’ di asfalto gettato qua e là, o 4 lampioni messi per pietà. Il Nord merita molto di più. E non solo il problema del Nord, mancano investimenti sui giovani, non ci sono punti di aggregazione, non si parla di servizi, di aiuti alle famiglie in difficoltà e tanto altro. Tutte le proposte presentate da Crescere Insieme erano legate ai giovani, alla sicurezza, alla viabilità, alla manutenzione stradale, ai problemi dell’acqua e delle fogne, al turismo. Tutto ciò che serve per rendere un Comune più vivibile, non è stato portato in Bilancio.

Come si può parlare di vivibilità se siamo circondati da discariche a cielo aperto e da criticità che affliggono tutto il territorio? Le innumerevoli promesse elettorali fatte nel lontano 2013 non sono mai state mantenute. Fiumicino non è solo Torre Clementina, ma sembra quasi si sia rimasti ancorati a quel tratto con tutte le forze”.

“Mentre qualcuno – conclude Severini – continua a indirizzare la propria azione politica guardando esclusivamente quello che fa o dice Severini, il sottoscritto punta dritto a quelli che sono i bisogni dei cittadini e della collettività. E’ quella la strada giusta da seguire. Crescere Insieme non è un partito ideologico che punta a tematiche nazionali. Cercava solo di portare in Bilancio ciò che serve a rendere la nostra città migliore, senza disparità di trattamento. Il resto lo diranno i cittadini tra poco più di un anno”.

