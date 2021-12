Covid-19, nel Lazio avanti con le vaccinazioni: centri aperti anche a Natale e Santo Stefano

Roma – “Le vaccinazioni proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso Natale e Santo Stefano”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Oggi nel Lazio su 25.539 tamponi molecolari e 46.472 tamponi antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi (+509), sono 15 i decessi (+7), 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e +1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma sono a quota 1.510″.

“Oggi il record dei casi positivi era atteso, ed anche per questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera. Disponibili 1 milione e 300mila slot liberi per vaccinazioni a gennaio”, ha fatto sapere l’Assessore.

E’ in corso anche l’adeguamento della rete di vaccinazione e in previsione della revisione della del durata green pass saranno ridotte anche le tempistiche per le dosi booster. Inoltre, ogni Asl avrà una linea dedicata al vaccino novavax non appena saranno disponibili le forniture. Con il super green pass si potranno visitare in sicurezza anche gli anziani nelle Rsa a Natale.

Intanto prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Sono state raggiunte 1,7 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e 650 mila di somministrazioni nel Lazio. Ieri sono state effettuate quasi 56 mila vaccinazioni, il 17% in più del target commissariale.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: sono 775 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 592 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 175 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 184 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 190 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 947 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 351 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

(Il Faro online)