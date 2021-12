Fiumicino, approvato il Bilancio di previsione: 4mila famiglie non pagheranno l’Irpef

Fiumicino – E’ stato approvato, all’unanimità dei presenti, il Bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Fiumicino. L’ok del Consiglio comunale arriva dopo una seduta fiume e una discussione piuttosto accesa tra i consiglieri di maggioranza e opposizione (leggi qui, leggi qui, leggi qui).

Un provvedimento “senza precedenti” come è stato definito dall’Amministrazione, “che si rivolge alle priorità ed emergenze del territorio, con particolare attenzione dei più deboli, all’interno della città che stiamo continuando a costruire, del benessere individuale e collettivo”, ha sottolineato nella sua relazione l’assessore al Bilancio, Anna Maria Anselmi.

“Una città che deve ricomporre la differenza territoriale, che esalti l’unità territoriale, che sappia includere e fare delle differenze un valore – ha aggiunto Anselmi -. Una città che guardi alla vivibilità, al benessere di chi ci vive, lavora, ‘passa’, una città che guardi al futuro e sappia adeguarsi ai mutamenti economici e sociali che l’attraversano. Un bilancio veritiero, prudente, che dia stabilità ad un progetto di servizi già migliorati ma che dovrà essere ancora perfezionato. Insomma un bilancio che sostiene la nostra visione della città delle occasioni, della vivibilità, dell’inclusione, dell’attenzione e della solidarietà ed unitarietà”.

“Il Bilancio 2022 – ha spiegato – è stato sicuramente uno dei bilanci più difficili, sia in ottica politica che in ottica di stanziamenti e fondi da reperire e da spendere, il tutto in virtù del particolare periodo che stiamo ed andremo ad affrontare. Abbiamo davanti due grandi incognite: il Covid, che purtroppo ancora non ci lascia liberi di lavorare (se non vivere), e i fondi del Pnrr: tanti ne parlano ma ad oggi sono solo numeri e concetti astratti. Quello che dobbiamo fare è pensare e ragionare su dati certi e su dati probabili; i dati certi li abbiamo tenendo conto delle previsione e degli impegni fatti nell’arco di questi anni Covid e pre Covid, i dati probabili si fondano su esperienze e su azioni che ad oggi sono state messo in campo. Anche in questo caso l’operato degli uffici, che voglio come ogni anno ringraziare per il lavoro svolto, ci ha visto impegnati nella redazione di un bilancio, che ha tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti dei consiglieri. Ringrazio il Dirigente e tutti i dipendenti che hanno collaborato, così come ringrazio la mia segreteria, le segreterie degli altri assessori, del Presidente del Consiglio e del Sindaco”.

Ma cosa cambia per i cittadini con questo provvedimento? “Circa 4000 famiglie – precisano dal Comune -, a partire dal 1 gennaio 2022, avranno l’esenzione dell’addizionale comunale Irpef”. Una decisione “che come maggioranza abbiamo fortemente voluto attraverso un emendamento al bilancio votato all’unanimità dei presenti. Si tratta di una grande operazione politica di cui siamo particolarmente orgogliosi, poiché si tratta di un aiuto reale per migliaia di persone in un periodo di grande crisi economica legata anche alla pandemia da coronavirus. Perché oltre alle manifestazioni a sostegno dei lavoratori noi cerchiamo di aiutarli anche nel concreto”.

“È una decisione nata dalla volontà – hanno aggiunto i consiglieri di maggioranza – di ridurre le profonde disuguaglianze, inaccettabili, che purtroppo già esistevano e che sono state acuite dalla crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo. Soprattutto perché a essere più colpiti sono spesso i lavoratori che hanno perso il proprio lavoro”.

I redditi saranno così ripartiti: 1150 redditi da lavoro dipendente, 120 da lavoro autonomo, 2120 pensionati, 400 partecipazioni a società di persone e 210 imprese.

“L’emendamento della maggioranza sulla riduzione dell’Irpef ha trovato il parere favorevole della giunta, perché coglie un’emergenza drammatica che colpisce i nostri cittadini”, il commento del sindaco Montino. “Sappiamo che non possiamo risolvere il problema solo con questa manovra perché si dovrebbero coinvolgere altri livelli istituzionali, ma nel nostro piccolo vogliamo dare un contributo per dare una risposta alle esigenze dei cittadini – prosegue -. Mi fa piacere che l’unanimità del consiglio abbia condiviso questa manovra che coinvolge direttamente circa il 40% della nostra popolazione che avranno l’azzeramento dell’aliquota aggiuntiva Irpef fino ad un reddito di 13.500 euro. Questo avviene mentre intorno a noi gli altri comuni hanno un’aliquota allo 0,8 con alcuni comuni che non prevedono alcuna esenzione, a prescindere dal reddito o con redditi molto più bassi”.

“Una grandissima operazione sul piano sociale, come abbiamo fatto ieri con l’emendamento approvato ieri sulla Tari in favore delle famiglie monoreddito colpite dalla crisi – conclude il sindaco -. Entrambi gli emendamenti qualificano e danno nervatura alla nostra manovra di bilancio”. Prevista anche una riduzione della Tari per una maggiore fascia della popolazione (leggi qui).

Interventi per il nord

“Siamo molto soddisfatti che in questa manovra di Bilancio sia stata accolta una richiesta cui personalmente tenevamo molto, ovvero l’ampliamento dei fondi generali destinati alle strade private aperte al pubblico transito, con una cifra che ammonta circa a 2 milioni di euro”, hanno fatto sapere a margine del Consiglio la presidente Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra.

“Abbiamo anche chiesto e ottenuto – hanno sottolineato – di rafforzare l’equilibrio degli stanziamenti indicati nel Dup per le località di Fiumicino e Isola sacra a favore delle località al nord del nostro Comune. Va riconosciuto che questa Amministrazione ha da sempre avuto, e continua a dimostrare di averlo, a cuore il destino e lo sviluppo di tutte le 14 località che lo compongono, ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità”.

Approvazione nei tempi

Il Comune di Fiumicino anche quest’anno è tra i pochi comuni d’Italia ad aver approvato il Bilancio di previsione entro il termine di legge del 31 dicembre. “Quest’anno, poi, la manovra è stata votata persino prima del giorno di Natale, un risultato davvero eccellente”, hanno sottolineato i consiglieri di maggioranza.

“È importante – proseguono – che il Bilancio venga approvato nei tempi giusti, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo legato alla pandemia da coronavirus, ancora in corso. Questo perché consentirà a tutte le aree di operare in tranquillità, senza anticipi di spesa, permettendo subito di lavorare per la città e realizzare in modo spedito tutti gli interventi in programma”.

“Ancora una volta – hanno concluso – questa Amministrazione dimostra un grande senso di responsabilità verso i cittadini che rappresenta, oltre a un grande lavoro di programmazione volto a migliorare ancor di più la qualità dei servizi erogati. Un lavoro che non sarebbe stato possibile senza ovviamente l’apporto e la competenza dei nostri uffici, rimasti attivi fino alle 3 di notte inoltrate”.

