Fiumicino, cambia la viabilità su via Coni Zugna: approvato il doppio senso di marcia

Fiumicino – “La giunta ha inserito nel suo maxi emendamento, approvato ieri durante la discussione sul bilancio previsionale 2022-2024, la mia proposta di istituire il doppio senso di marcia nel tratto di via Coni Zugna che fa angolo con via del Faro”. Lo dichiara il capogruppo di Cal in consiglio comunale, Claudio Cutolo.

“In quell’area ci sono ben 9 scuole, di ogni ordine e grado – spiega Cutolo -, e il punto di primo soccorso. E’ un tratto molto trafficato e dove anche le ambulanze, attualmente, sono costrette ad attraversare due rotonde perché è a senso unico”.

“Con il provvedimento inserito in bilancio – conclude – si potrà snellire il traffico in un punto nevralgico della città, oltre che aumentarne la sicurezza e agevolare la fruizione dei servizi fa parte delle cittadine e dei cittadini”.

