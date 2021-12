Fiumicino, centrodestra e civiche: “Nel Bilancio zero investimenti sui giovani e il sociale”

Fiumicino – “Questa manovra di bilancio è stata l’ennesima riprova di quanto la maggioranza Pd non sappia guardare oltre”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri capigruppo dell’opposizione di centro destra e civiche, Mario Baccini, Stefano Costa, Federica Poggio, Vincenzo Dintino, Roberto Severini, Alessio Coronas.

“Un bilancio costruito su una fragilità che mostra tutti i suoi limiti nella assenza totale di progettualità e di investimento di risorse economiche nel sociale, nel lavoro, nello sviluppo di attività per i giovani e per l’inclusione sociale, nel sostegno al territorio.

Nei 200 milioni di bilancio non sono state assolutamente previste attività che possano implicare una costruzione duratura del futuro di Fiumicino e delle sue 14 località, lasciando ancora una volta aperta la ferita della vertenza del Nord, ancora una volta rimasto all’asciutto senza investimenti per infrastrutture, centri aggregativi e visibilità. Al contrario sono state investite risorse su una struttura come quella dell’ex Enel che diventerà un auditorium per la musica, mentre i giovani di Fiumicino avrebbero bisogno di strutture e impianti sportivi dove poter praticare attività sane per lo sviluppo.

I soldi di questa amministrazione sono stati spesi per acquistare immobili come quello dove risiede la Fiumicino tributi e non sono stati previsti investimenti per la costruzione di nuove scuole e nuovi istituti di formazione. Inoltre la litigiosità che anche ieri in consiglio comunale, per l’ennesima volta, ha dato prova di quanto il Pd sia spaccato al proprio interno, sicuramente non è un esempio di limpidezza e operatività per il bene comune della città. In otto anni del mandato di questo sindaco i bilanci si sono succeduti accumulando debiti su debiti che pagheranno le future generazioni. La maggioranza ha impedito di discutere in assemblea gli ordini del giorno proposti dall’opposizione. Un affronto ai cittadini e ai loro rappresentanti.

Vogliamo ribadire quanto questo Comune, questa amministrazione, faccia solo chiacchiere annunci e promesse ma nei fatti non mantenga alcuno dei suoi impegni pubblici: non c’è stato nessun sostegno alle imprese per i giovani in questi otto anni di amministrazione Montino, nonostante gli annunci pubblicitari del sindaco nessuno dei dipendenti ex Alitalia, che lui pubblicamente aveva promesso di riassorbire all’interno del comune, sono stati ad oggi assunti, a vantaggio magari di qualche soggetto di partito, che invece, ha potuto godere di bandi ad personam.

Se si escludono, poi, qualche rotatoria, le ciclabili finite su Striscia la notizia – concludono i consiglieri -, e qualche dosso, la concretezza dell’azione dell’amministrazione in otto anni è stata pressoché nulla, se non addirittura dannosa. Questo è il lascito ai cittadini, senza contare appunto, un enorme indebitamento che nessun bilancio da oggi ai prossimi 10 anni potrà sanare”.

