Ice Park, a Ladispoli una pista sul ghiaccio per festeggiare il Natale

Ladispoli – Sarà un Natale sul ghiaccio quello che ci apprestiamo a vivere. Durante tutte le festività e fino al 9 gennaio si pattinerà nei quattro Ice Park disseminati a Roma e provincia.

Novità assoluta per la città di Roma è la pista inaugurata all’interno dell’area antistante la curva nord dello Stadio Flaminio. Grazie al sostegno del II Municipio e del Dipartimento Sport di Roma Capitale è stato possibile restituire a tutti i romani un’area storica che da troppo tempo era stata abbandonata al degrado. Finalmente lo sport torna ad essere protagonista in una location storica che si spera possa essere presto recuperata nella sua piena interezza. Intanto, grazie all’Ice Park, è stato compiuto il primo significativo passo.

Ma Ice Park non è soltanto Roma. Grande affluenza è stata registrata nella pista allestita nella centralissima Piazza Rossellini di Ladispoli. Per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio ci sarà possibilità di praticare la disciplina anche a Tivoli in Piazza Garibaldi e a Tivoli Terme i in Piazza Bartolomeo della Queva.

E come ogni anno durante le festività natalizie sulle piste ci saranno sorprese per grandi e bambini con giochi, animazione, personaggi della Disney in pista, per scattare foto ricordo, e distribuzione di dolci e gadget a tutti i piccoli pattinatori.

Saranno naturalmente osservate tutte le norme di sicurezza e di distanziamento per pattinare in sicurezza, in osservanza delle disposizioni anti-Covid.

Dal lunedì al venerdì il biglietto per pattinare è 8 euro e il ridotto 6 euro per i bambini fino a 6 anni di età. Il sabato, la domenica e i giorni festivi il costo 10 euro e il ridotto 8 euro. Il noleggio pattini è sempre incluso. Non esistono limiti di tempo di permanenza sulla pista.