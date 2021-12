Laziomar, cambiano gli orari di Natale per i collegamenti con Ponza

Ponza – In vista delle festività di Natale e Capodanno la Laziomar ha stabilito delle variazioni sull’orario dell’Unità veloce per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori.

E’, infatti, previsto che per le festività natalizie, l’unità veloce Laziomar, in partenza da Formia per Ponza, varierà l’orario nei seguenti giorni:

Domani 24 dicembre con partenza da Formia alle 15;

Venerdì 31 dicembre con partenza da Formia alle 15.

