Pulizia dei fossi a Civitavecchia, Magliani: “Necessario scongiurare il dissesto idrogeologico”

Civitavecchia – La programmata attività di pulizia dei fossi è continuata anche nelle ultime settimane, per garantire la massima tenuta possibile dei corsi d’acqua sul territorio comunale. A fare il punto della situazione è Manuel Magliani, Vicesindaco con delega all’Ambiente.

“Le cronache nazionali, e purtroppo anche quelle locali degli ultimi anni, hanno impartito alla nostra comunità severe lezioni su quanto sia importante mantenere un livello costante di attenzione sull’assetto idrogeologico del territorio. Come è stato possibile vedere, le pur consistenti e insistite precipitazioni delle ultime settimane sono state smaltite senza danni e ciò è anche merito delle azioni messe in campo.

Oltre alla pulizia puntuale delle caditoie che avviene ad opera di Csp, particolare importanza ha rivestito il lavoro di pulizia dei fossi, programmato con grande attenzione fin dal nostro insediamento. In particolare, molto accurati sono stati i lavori sul fosso Fiumaretta, sia all’altezza del canile sia in corrispondenza del depuratore, aree oggetto nel recente passato di esondazioni.

Ma altrettanto è stato fatto o è in programma per Malpasso, Scarpatosta e Fosso dell’Oro. Concludo specificando che gli interventi sono finalizzati alla manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, senza alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. Chiaramente sono stati eliminati anche rifiuti di vario genere che potevano ostruire il deflusso delle acque”.

