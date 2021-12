San Felice Circeo, taglio del nastro per il campo di calcio Aldo Ballarin 

San Felice Circeo – Oggi, giovedì 23 dicembre, sarà inaugurato ufficialmente il campo di calcio Aldo Ballarin di San Felice Circeo.

L’impianto ha subito un restyling che ha coinvolto tribune, impianto elettrico e campo da calcio, che oggi si presenta con una pavimentazione in erba sintetica di ultima generazione al posto del vecchio manto in erba.

“E’ stato un lavoro importante – sottolinea Monia di Cosimo, consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici – un investimento necessario per ammodernare la struttura e applicare il manto sintetico, una scelta dettata da motivi tecnici ed economici: questo materiale garantisce una lunga durata e una maggior tenuta, a differenza del campo in erba, garantendo alle nostre squadre di potersi allenare a San Felice continuativamente, senza essere costrette a farlo altrove. Inoltre, i costi di manutenzione sono notevolmente più bassi, con risparmio per la gestione del campo.”

Per festeggiare la riapertura ufficiale dell’impianto, oltre al taglio del nastro è prevista una giornata di sport con la terza edizione dell’evento benefico “Insieme si può” (ingresso 5 euro con ricavato devoluto in beneficenza).

Dalle ore 10 alle ore 12 si terrà un triangolare tra i ragazzi del settore giovanile della Nuova Circe della squadra dell’ASD FC Montenero e due formazioni di Terracina. Alle 14 ci sarà un’esibizione delle scuole di danza locali, un miniconcerto rock del “Poliziotto Rocker” Tony Riggi, e il passaggio della banda musicale di San Felice che suonerà l’inno di Mameli. Tra l’esecuzione dell’inno nazionale e il triangolare tra le Nazionali delle Aziende Farmaceutiche, dell’Assocentauri Calcio e dei giornalisti RAI – in programma alle 15 – ci sarà il “taglio del nastro” da parte dell’amministrazione comunale.

“Siamo lieti che una struttura storica sportiva del Circeo venga restituita alla nostra comunità – commenta Felice Capponi, assessore allo Sport – L’Aldo Ballarin fu costruito grazie alla SS Circe, società nata nel 1947 e formata esclusivamente da ragazzi sanfeliciani. E’ un pezzo di storia sportiva del nostro paese, un bene che appartiene a tutto il Circeo. Grazie ala riapertura del Ballarin, i bambini e i ragazzi potranno frequentare le nostre scuole calcio mentre le formazioni calcistiche di San Felice potranno allenarsi e giocare in casa, senza essere costrette a farlo altrove. Il fatto che club di serie C abbiano chiesto di potersi allenare, quando possibile, al Ballarin, dimostra la bontà del lavoro fatto.”

