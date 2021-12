Civitavecchia, “L’arte per il sociale” in mostra a Palazzo del Pincio per aiutare i ragazzi disabili

Civitavecchia – La mostra “L’arte per il sociale”, curata dall’Associazione Francesco Ricciardi ODV, ospitata dal 13 al 17 dicembre presso l’Aula Pucci di Palazzo del Pincio, ha consentito agli organizzatori di raccogliere quasi 500 euro.

I proventi ottenuti dalle offerte dei visitatori in cambio delle opere esposte, “contribuiranno a finanziare i progetti per i ragazzi disabili – ha dichiarato la presidente Angela Ricciardi – aiutati direttamente dalla nostra associazione”.

“Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale che ci ha ospitato e tutti i visitatori che hanno contribuito a sostenere il nostro lavoro. La mostra ha rappresentato anche un momento importante per la promozione della nostra opera e confidiamo in tutte le persone di buona volontà che continueranno a stare al nostro fianco”.

Chiunque voglia contribuire alla preziosa attività dell’associazione può chiedere informazioni all’indirizzo mail associazionefrancescoricciardi@gmail.com o visitare il sito www.francescoricciardiodv.it.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia clicca su questo link