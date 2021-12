Civitavecchia, Vigilia di Natale di paura in via Castagnola, fuga di gas fa evacuare i residenti

Civitavecchia – Questa mattina i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, dalle 7 e 50 sono intervenuti in via Castagnola zona San Liborio a Civitavecchia per una fuga di gas.

Arrivati sul posto i Vvf, con l’ausilio della strumentazione hanno constatato il volume di gas e deciso di fare evacuare immediatamente gli stabili in indirizzo al civico 4 e 6.

Sul posto è arrivato anche il nucleo NBCR per verifiche più mirate e il personale Italgas.

I Vigili del fuoco insieme alla polizia stanno accompagnando i residenti a prendere generi di prima necessità negli appartamenti coinvolti. Sul posto anche il Sindaco.

I lavori dei soccorritori sono ancora in corso alle 11. L’Italgas ha individuato la perdita su due utenze e hanno provveduto, mentre i Vigili del fuoco hanno proseguito a fare accertamenti sullo stato di sicurezza negli stabili.

Alla fine degli accertamenti i residenti potranno rientrare nelle proprie case.

