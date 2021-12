Fiumicino, Trasporto pubblico locale: cambiano gli orari nei giorni di festa

Fiumicino – Il servizio di Trasposto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino per le prossime festività seguirà i seguenti orari:

SABATO 25 dicembre (Natale)

Il servizio sarà espletato con gli orari ricadenti nel calendario festivo. Per la validità AM il

termine alle 13:00, ora in cui verrà effettuata l’ultima partenza utile dal capolinea, per la

validità PM il servizio riprenderà alle ore 15:00 con prima partenza utile dal capolinea fino

a fine servizio.

DOMENICA 26 dicembre (Santo Stefano)

Il servizio sarà espletato regolarmente secondo gli orari festivi in vigore.

VENERDÌ 31 dicembre (San Silvestro)

Il servizio sarà espletato con gli orari ricadenti nel calendario di sabato, fino alle ore 20:00

ora in cui verrà effettuata l’ultima partenza utile dal capolinea

SABATO 1 gennaio (Capodanno)

Il servizio sarà espletato con gli orari ricadenti nel calendario festivo. Per la validità AM il

termine alle 13:00, ora in cui verrà effettuata l’ultima partenza utile dal capolinea, per la

validità PM il servizio riprenderà alle ore 15:00 con prima partenza utile dal capolinea fino

a fine servizio.

GIOVEDÌ 6 gennaio (Epifania)

Il servizio sarà espletato con gli orari ricadenti nel calendario festivo. Per la validità AM il

termine alle ore 13:00 ora in cui verrà effettuata l’ultima partenza utile dal capolinea, per la

validità PM il servizio riprenderà alle ore 15:00 con prima partenza utile dal capolinea fino

a fine servizio.

