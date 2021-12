Gaeta, Silvio D’Amante mette d’accordo i progressisti: si ricandiderà a sindaco

Gaeta – Silvio D’Amante ha accettato la candidatura a Sindaco di Gaeta e di competere nelle elezioni amministrative del prossimo anno.

Su D’Amante vi è stata unanime convergenza da parte di partiti e gruppi civici che, da ormai due anni, lavorano per la formazione di un campo progressista sempre più largo, unito e competitivo nel convincimento che l’unità delle forze in campo sia l’unica proposta efficace per un vera alternativa alla guida della città.

“È stata scelta l’esperienza, la competenza, la capacità di aggregare e di formare una squadra composta di donne e uomini, giovani e competenti, che – sottolineano i sostenitori di D’Amante – possa amministrare per realizzare una città diversa dove il cittadino torni ad essere protagonista. A queste caratteristiche Silvio D’Amante aggiunge le proprie doti personali di coerenza, umanità e profondo senso del dovere in grado di motivare e favorire una partecipazione consapevole verso la costruzione di una società più inclusiva, dove lo sviluppo economico vada di pari passo con un benessere diffuso e lungimirante che sappia valorizzare i punti di forza della nostra città e del suo patrimonio ambientale, culturale ed artistico.

Sviluppo responsabile e sostenibile che tuteli le opportunità lavorative esistenti sul territorio e ne crei delle nuove con l’impegno determinante per un miglioramento concreto della qualità della vita con attenzione verso i settori dell’industria, della portualità e della viabilità anche nell’ottica di un turismo che possa essere fonte di sostentamento reale e duraturo per larghe fasce della popolazione.

Trasparenza, legalità e condivisione delle scelte sono principi che saranno tradotti in comportamenti ed iniziative per una Gaeta dei Cittadini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta