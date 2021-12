Incidente ad Aranova, strage di cavalli sull’Aurelia: traffico in tilt

Fiumicino – Alle 7 di stamattina, 24 dicembre, la Squadra dei Vigili del fuoco, la 26A, del distaccamento di Cerveteri è intervenuta per incidente stradale sulla Via Aurelia al chilometro 20+300 nel territorio di Aranova.

Il tamponamento ha visto coinvolte quattro autovetture, un furgone e tre cavalli, quest’ultimi morti sul colpo.

Due conducenti delle autovetture sono state trasportate dal 118 all’Ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

