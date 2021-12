Ladispoli, gli orari delle farmacie comunali a Natale 2021 e Capodanno 2022

Ladispoli – Flavia Servizi informa che durante le festività natalizie il 24 e il 31 dicembre 2021 tutte le farmacie comunali chiuderanno alle ore 18:00. Il 25 dicembre e il 1 gennaio tutte le farmacie comunali saranno chiuse, il 26 dicembre e il 2 e il 6 gennaio sarà aperta la farmacia 3 in via Bari. Il servizio tamponi rapidi presso la farmacia 2 di viale Europa sarà sospeso il 25 e 26 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022. Il 6 gennaio il servizio tamponi si svolgerà regolarmente.

