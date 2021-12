Latina, progressioni economiche orizzontali bandite entro il 30 dicembre

Latina – Si è tenuta il 22 dicembre la riunione della delegazione trattante per i dipendenti nella quale è stata firmata la ripartizione del fondo per il salario accessorio per i dipendenti portando il totale complessivo delle risorse destinate alle performance del 2021 a euro 396.910,23.

L’Amministrazione si è riservata di verificare ulteriori possibilità di incremento alla luce di recenti interpretazioni innovative della Corte dei Conti. Inoltre, in attuazione del contratto decentrato firmato nel luglio 2021, l’Amministrazione ha condiviso di bandire entro il 30 dicembre le progressioni economiche orizzontali per i dipendenti del Comune, che ne beneficeranno a partire dall’1 gennaio 2021.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici – commenta l’Assessora al Personale Simona Lepori – nuovi lavoratori avranno il passaggio di livello e l’Amministrazione raggiunge così un altro importante obiettivo, quello della valorizzazione della professionalità dei dipendenti in considerazione del servizio prestato. Un atto concreto per ridare valore economico alle lavoratrici e ai lavoratori della nostra Amministrazione, un’azione che sarà di certo gradita e apprezzata da molti”.

