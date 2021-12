Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Già intorno alla metà della settimana l’anticiclone che ingloba anche l’Italia comincerà a perdere smalto, lasciandosi scappare le prime infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali, ma con ripercussioni ancora di poco conto sulle nostre regioni. In prossimità del Natale però la sua estensione si ridurrà ulteriormente sotto la spinta del flusso atlantico, intenzionato a diventare sempre più protagonista. Saranno definitivamente cessati i refoli di aria fredda balcanica, sempre più relegati verso l’Europa orientale, e al loro posto subentreranno correnti ben più miti di matrice atlantica, via via più cariche di umidità. Il tempo è destinato quindi a peggiorare anche su parte d’Italia, per il passaggio di una serie di perturbazioni.

VIGILIA DI NATALE. Si avvicina una perturbazione atlantica responsabile di un progressivo peggioramento su Liguria e regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge in intensificazione e in estensione anche alla bassa Val Padana e basso Friuli VG, seppur ancora deboli ad eccezione dello Spezzino dove in serata si avranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Un po’ di neve in arrivo sulle Alpi occidentali e sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1800/1900m. Più soleggiato e asciutto su isole maggiori, regioni adriatiche e Sud in genere. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali e temperature in aumento.

NATALE. Perturbazione in transito su parte d’Italia con coinvolgimento soprattutto delle regioni centro-settentrionali tirreniche, Sardegna e tratti della Val Padana, con piogge e rovesci più frequenti su Spezzino, alta Toscana e basso Friuli. Nella prima parte della giornata qualche pioggia anche su est Piemonte, Lombardia e Triveneto con debole neve sulle Alpi orientali dai 900m. In giornata piogge in estensione a Umbria, interne marchigiane ed abruzzesi, locali sconfinamenti entro fine giornata a coste marchigiane, Molise e Gargano. Asciutto su alta Val Padana, Alpi, Puglia centro-meridionale e rimanenti settori del Sud Italia, con schiarite a tratti ampie. Temperature in ulteriore aumento e ventilazione tesa dai quadranti meridionali.

SANTO STEFANO. La perturbazione si allontana verso est dall’Italia, ma sarà ancora in grado di dar luogo ad una certa instabilità sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci sparsi in temporanea attenuazione. Seguirà però a breve distanza una nuova perturbazione, responsabile di una recrudescenza delle piogge e dei rovesci su Liguria, bassa Val Padana, Sardegna e settore tirrenico settentrionale, più intensi in Toscana. Qualche pioggia in arrivo anche su Umbria e interne marchigiane. Un po’ di neve sulle vette dell’Appennino Tosco-Emiliano. Asciutto con schiarite su Alpi, settore adriatico meridionale e ionico. Temperature stabili e ventilazione moderata tra sudovest e sudest.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Una perturbazione atlantica continua ad avvicinarsi rinforzando le correnti umide e instabili sudoccidentali verso le regioni del medio-alto versante tirrenico. Tempo ancora instabile sulla Toscana settentrionale con piogge e rovesci intermittenti, più persistenti e abbondanti a ridosso delle Apuane; nubi diffuse e locali spunti piovosi in prevalenza deboli e occasionali anche su medio-bassa Toscana, Lazio e Umbria con nubi in ulteriore aumento. Temperature in rialzo a tutte le quote, specie nei valori minimi. Venti meridionali in ulteriore rinforzo, in particolare sui settori costieri dove sono previste raffiche talora superiori ai 40km/h. Mare da mosso a molto mosso.

SABATO/ NATALE: La perturbazione entra ora in azione portando un ulteriore peggioramento del tempo con rovesci diffusi da pomeriggio sulla Toscana, in marcia verso Umbria e Lazio, anche qui con piogge nel corso della sera, localmente a carattere di rovescio. Venti ancora tesi meridionali in parziale attenuazione serale in Toscana. Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare molto mosso. Massime in lieve flessione.

DOMENICA: giorno di Santo Stefano instabile sulle regioni del medio Tirreno, con piogge e rovesci diffusi in particolare in Toscana, con estensione dal pomeriggio e nel corso della sera anche ad Umbria e Lazio. Temperature senza grandi variazioni. Venti tesi meridionali, con forti raffiche lungo le coste. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Nella giornata di giovedì 23 dicembre infiltrazioni umide da ovest sulle regioni del medio Tirreno, saranno complici di maggiore nuvolosità e qualche spunto piovoso sparso, in prevalenza debole, specie su medio-alta Toscana e localmente sul Lazio. Vigilia di Natale con cieli molto nuvolosi e piogge diffuse sui settori dell’alta Toscana, localmente a carattere di rovescio lungo le aree appenniniche; altrove spunti piovosi sparsi ed in prevalenza deboli nel corso del giorno, con piogge più organizzate entro sera anche su bassa Toscana e Lazio centro-occidentale. Temperature massime in aumento. Perturbazione in transito nel giorno di NATALE, giornata instabile con rovesci diffusi sulla Toscana, in estensione entro sera ad Umbria e Lazio. Persistono condizioni di instabili anche nella giornata di S.STEFANO con precipitazioni diffuse di nuovo a carattere di rovescio. In queste giornate ritroveremo venti tesi dai quadranti meridionali, con raffiche anche forti lungo i settori costieri. A seguire, almeno fino ai primi di gennaio, non si intravedono scenari invernali sull’Italia, con una tendenza che mostra un braccio di ferro tra perturbazioni atlantiche e Alta pressione.

(Fonte: 3B Meteo)