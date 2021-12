Nettuno, l’olio del “Simposio” ottiene il marchio Igp

Nettuno – L’olio prodotto dalla azienda agricola “Il Simposio” di Nettuno ha ottenuto il certificato “Igp Olio di Roma”.

Un importante riconoscimento, ha commentato il sindaco Alessandro Coppola, “che rende onore e porta lustro all’intera nostra città, che è fiera ed orgogliosa di ospitare eccellenze di questo tipo“.

