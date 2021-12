Raccolta differenziata a Ladispoli, ecco i nuovi punti di distribuzione dei mastelli

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli ha reso noto che gli info point per la distribuzione delle attrezzature per la raccolta differenziata sono terminati, ma che per coloro che non hanno ancora effettuato la taggatura dei propri contenitori o la sostituzione di quelli danneggiati sono previsti nuovi punti di distribuzione, in piazza del Mercato e piazzale Tirreno dalle 9:00 alle 16:00, domenica 26 dicembre e mercoledì 5 gennaio.

Tutti gli utenti potranno inoltre recarsi presso l’Ecosportello Tekneko in via Primo Mantovani dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

I cittadini dovranno portare tutti i mastelli in uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità e il codice fiscale della persona iscritta al ruolo Tari. Se il cittadino non è l’intestatario al ruolo Tari può consegnare la delega a una persona che dovrà esibirla insieme al suo documento d’identità (il modulo di delega è scaricabile dal sito Tekneko o dal sito del Comune di Ladispoli).

