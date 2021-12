Roma-Lido, dopo le proteste Atac mette fine al “frastuono” fra Stella Polare e Lido Centro

Ostia – Niente più rumori “molesti” fra le fermate di Stella Polare e Lido Centro dove, a seguito delle proteste di alcuni cittadini, Atac ha provveduto a modificare la posizione due traversine in ferro che, al passaggio della Roma-Lido verso Roma, producevano un inutile – e fastidioso – inquinamento acustico.

“La prima volta che ci siamo rivolti ad Atac per segnalare questo problema, che si verifica più o meno all’altezza del civico 51 di via Angelo Bertolotto, era giugno”, racconta a ilfaroonline.it Saverio Di Lillo, presidente di Osservatorio Civico 13 e fra i promotori del progetto per la creazione, a Ostia, di una galleria in cui far passare la Roma-Lido (leggi qui).

“Finalmente, il 22 dicembre, giusto in tempo per Natale, Atac ha deciso di inviare degli operai che hanno messo fine a quel frastuono“, spiega Di Lillo. “Ora il rumore che si sente al passaggio del treno in quel tratto è lo stesso che sul resto della linea, ma crediamo che potrebbe essere ulteriormente diminuito se si moderasse un po’ la velocità. In questo modo, chi abita sopra la ferrovia potrebbe vivere un po’ più tranquillo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.