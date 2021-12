Honoris Causa per lo Sport, i Donatori Sangue dell’Ospedale Grassi premiano le Stelle Marine

Ostia – Dal 1965 (anno della nascita) le Stelle Marine sono una delle società di pallacanestro di riferimento di Ostia. Una colonna portante dello sport del territorio che ha avuto presso le sue fila generazioni di romani e generazioni di lidensi amanti del basket.

I successi conquistati sul campo sono stati spesso riconosciuti anche dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Coni che ha recentemente attribuito alla Società, la Stella d’Argento al Merito Sportivo Pallacanestro. Da Ostia sono partiti fior fiori di campioni e campionesse che hanno scritto la storia della pallacanestro non solo nel mondo, ma anche alle Olimpiadi. Nel lontano 2015 la realtà sociale e sportiva del X Municipio ha spento le 50 candeline e Il Faro online ha avuto il piacere di raccontare un avversario anniversario splendido e pieno di iniziative. Allora, tornarono ad Ostia atleti del passato e con gioia lo fecero, per onorare la maglia e la squadra di cui fecero parte. E non solo. Si festeggiarono anche i team titolari di allora, dai senior fino alla ricca sezione giovanile e del Minibasket.

Un punto allora di riferimento le Stelle Marine di Ostia, che insieme alle associazioni sportive italiane, hanno subìto il contraccolpo negativo della crisi pandemica ma che con passione e dedizione per lo sport, hanno ricominciato a percorrere strade sportive e di tornei, tuttora in svolgimento. Ma le Stelle Marine non si sono solo concentrate sul discorso sportivo, ma anche su quello sociale e della solidarietà. E’ così che è nata, nel 2019, la Onlus Stelle Marine Ostia. E il Gruppo Donatori Volontari del Centro Trasfusionale dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia ha voluto omaggiare la nata Associazione solidale. Ha consegnato ad essa il primo “Premio Ostia Honoris Causa per lo Sport” per le finalità e la missione costitutiva dell’Associazione stessa: ‘supportare le famiglie nella costruzione di un processo educativo/terapeutico utilizzando la pratica sportiva come ulteriore funzione di aggregazione sociale ed autorealizzazione personale’.

“La pratica sportiva che propone la Onlus Stelle Marine Asd vuole, infatti, rappresentare una opportunità in grado di contribuire a migliorare la qualità della vita, l’educazione alle regole ed alla socialità di ragazzi meno fortunati promuovendo e sviluppando anche attività di integrazione con i praticanti del G. S. Stelle Marine Basket 1965’. La nota che riporta l’Associazione solidale. Questa è la missione che ha avuto il Premio dai Volontari Donatori del nosocomio lidense.

Un altro speciale trofeo vinto dalle Stelle Marine, insieme ai tanti sportivi custoditi in bacheca, dal 1965.

