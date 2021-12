I momenti più belli del canottaggio 2021: Cesarini e Rodini premiate dalla World Rowing

Nuova celebrazione da parte di World Rowing, la federazione remiera internazionale, della medaglia d’oro nel doppio Pesi Leggeri femminile di Federica Cesarini (Fiamme Oro-Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nel suo recente speciale “A year in review – Top 5 Olympic and Paralympic moments”, World Rowing ha inserito in quinta posizione l’impresa delle due azzurre, motivando come segue: “La finale del doppio Pesi Leggeri femminile si è chiusa al fotofinish, con vincitrici le italiane Valentina Rodini e Federica Cesarini, che hanno così conquistato il primo oro olimpico di sempre per l’Italia del canottaggio femminile. Tutte e sei le barche finaliste hanno concluso la finale in un fazzoletto di tempo inferiore ai due secondi, e nel corso della gara la leadership è cambiata più volte”.

Gli altri atleti piazzati in classifica

Per la cronaca, al primo posto si è piazzata la finale del singolo femminile vinta dalla neozelandese Emma Twigg, al secondo quella del singolo PR1 maschile che ha visto trionfare l’ucraino Roman Polianskyi, al terzo la vittoria nella finale del quattro senza femminile dell’Australia di Lucy Stephan, Rosemary Popa, Jessica Morrison e Annabelle Mcintyre, e al quarto posto, davanti alla finale del doppio pielle femminile delle Cesadini, quella del doppio maschile vinta dalla Francia di Hugo Boucheron e Matthieu Androdias. (canottaggio.org)

(foto@canottaggio.org)

