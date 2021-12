Il presidente Biden insultato in diretta con una frase in codice: cosa è successo

Washington – Joe Biden insultato in diretta con una frase in codice. Il presidente degli Stati Uniti, in compagnia della moglie Jill, da tradizione ha risposto ad alcune telefonate sulla linea messa a disposizione dal Norad, il comando di difesa aerospaziale che – come ogni anno – segue il viaggio virtuale di Babbo Natale. Biden ha parlato al telefono con alcuni bambini e poi con il padre di alcuni di loro.

L’uomo, che si è identificato come Jared, ha utilizzato la frase “Let’s go Brandon!”, che viene utilizzata dai sostenitori di Donald Trump per insultare l’attuale presidente. Biden ha risposto con le parole “sono d’accordo”, probabilmente senza comprendere immediatamente il significato della frase pronunciata dall’interlocutore. La moglie Jill, invece, a giudicare dalla reazione ha colto il dettaglio. La frase ‘Let’s go Brandon!’ è diventata popolare in funzione anti-Biden dopo un episodio avvenuto su un circuito automobilistico della Nascar e reso popolare da un’intervista televisiva a Brandon Brown all’inizio di ottobre. Il pilota, fresco vincitore sul circuito di Talladega, è stato intervistato mentre dagli spalti si alzava il coro ‘fuck Joe Biden’, un chiaro insulto al presidente. Per la cronista che parlava con il pilota, però, i tifosi urlavano ‘Let’s go Brandon’: da 2 mesi abbondanti, quindi, incitare Brandon equivale a insultare il presidente. (fonte Adnkronos)