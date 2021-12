La donazione degli Azzurri per il nuovo Centro per Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro

Fiumicino – Quarantacinquemila euro per il Centro di Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. È questa la donazione che la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio ha destinato all’Ospedale Pediatrico della Santa Sede. L’importo contribuirà alla realizzazione del nuovo Centro per Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro. A rende noto, tramite un post su Facebook, è la Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Tale somma – si legge nel post – è parte del ricavato dalla vendita dei biglietti per Italia-Svizzera, la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 che si è tenuta il 12 novembre scorso allo Stadio Olimpico di Roma, all’indomani della visita degli Azzurri ai piccoli ricoverati nella sede dell’Ospedale al Gianicolo.

