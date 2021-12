Minturno, affidati due nuovi incarichi nel direttivo cittadino di Fratelli d’Italia

Minturno – Conferiti due nuovi incarichi nel direttivo di Fratelli d’Italia Minturno. La giovanissima Silvia Tartaglia è stata nominata delegata alle politiche giovanili e il commercialista dott. Gerardo Tucciarone delegato alle politiche economiche e finanziarie.

“La squadra di Fratelli d’Italia Minturno si arricchisce sempre più di qualità e competenza -commenta il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni dott. Vincenzo Fedele – abbiamo deciso di nominare Silvia Tartaglia e Gerardo Tucciarone quali nostri referenti per le politiche giovanili e per le politiche economiche e finanziarie. Sono incarichi come sempre dettati da una competenza di base sulla materia, vogliamo che il nostro direttivo sia altamente qualificato, così da dare le giuste risposte ai cittadini minturnesi”.

“Nello specifico, Silvia è una giovanissima attivista – prosegue -, candidata alle ultime elezioni comunali dove ha conseguito un risultato notevole, frutto del grande lavoro che già sta svolgendo in qualità di coordinatrice cittadina di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Gerardo Tucciarone invece è uno stimato commercialista, esperto di economia e finanza, sposato e padre di due bambini”.

“Da un anno ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia per dare un contributo umano e professionale al nostro partito arricchendolo di competenza e professionalità. Sono certo che con il loro impegno sapranno rappresentare al meglio il partito nelle materie di loro competenza.”

