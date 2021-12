Nettuno, la rinegoziazione del mutuo approvata in Consiglio comunale

Nettuno – E’ passata in consiglio comunale la delibera per la rinegoziazione dei mutui frutto dell’accordo transattivo con la Bnl.

“Ringrazio il dirigente dell’Area Economico Finanziaria e gli uffici della nostra ragioneria per il lavoro svolto che ci ha permesso di rinegoziare il mutuo con la Bnl – dichiara l’assessore al Bilancio Ilaria Coppola – un’operazione che tutte le amministrazione dal 2008 ad oggi hanno cercato di portare a compimento e che oggi siamo felici di poter annunciare.

La Bnl si è resa disponibile a rinegoziare il valore residuo del mutuo del Comune di Nettuno, di valore pari a 11.217.988,26 € con l’allungamento della scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030 con la riduzione del tasso di interesse fisso dal 4,25% al 2,35% per una convenienza finanziaria pari a 211.929,62 € “.

