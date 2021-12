Pomezia – Completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici in via Filippo Re. Il progetto ha visto il rifacimento totale dei percorsi pedonali e della recinzione perimetrale, l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano con 2 fontanelle, 7 panchine e 6 cestini nuovi e la messa a dimora di essenze vegetali tipiche della Macchia Mediterranea quali il mirto, la lavanda e l’elicriso. Realizzata inoltre una nuova area sgambamento cani con doppio cancello.

“Uno spazio verde completamente rinnovato – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias – destinato ai nostri cittadini e ai loro amici a quattro zampe. I parchi pubblici nel centro cittadino ha una duplice valenza: sono aree ricreative dove è possibile trascorrere il tempo libero all’aria aperta, ma al tempo stesso sono un elemento fondamentale di decoro urbano”.

“Restituiamo alla pubblica fruizione un’area ubicata nel cuore del nostro centro cittadino – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – Un intervento importante, atteso ormai da anni, che si inserisce nel nostro ambizioso progetto di creare aree verdi attrezzate in ogni quartiere della Città. Poche settimane fa abbiamo inaugurato l’area verde di Campo Jemini e abbiamo già pronti i progetti per altre zone cittadine”.​

