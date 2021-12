Trio magico alle Paralimpiadi: Sabatini – Caironi – Contrafatto sul podio

Roma – Su quella pista dello Stadio Olimpico di Tokyo, su quello stesso rettilineo che andrebbe esposto in un museo, per aver visto trionfare sia Marcell Jacobs che la 4×100 dell’atletica gloriosa azzurra alle Olimpiadi, si resta senza parole anche per la favola di Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, più forti di ogni sventura, esempio di tenacia e volontà che sposta le montagne.

E se diluvia su Tokyo, piovono tre medaglie lucenti, una per colore, nei 100 metri delle Paralimpiadi. Monopolio azzurro per una delle storie più significative e iconiche dell’anno. Caironi è anche d’argento nel lungo, due volte d’argento Assunta Legnante (peso e disco), doppio bronzo per Oney Tapia (peso e disco), bronzo anche per il mezzofondista Ndiaga Dieng nei 1500. Ora la festa è completa, ora che conosciamo il gusto del successo. È un’abitudine a cui nessuno vuole rinunciare, dopo un’estate così. (fidal.it)

(foto@BizziTeam)

