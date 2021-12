A Fondi arriva il concerto di Natale dell’Ensemble Etnosonica: tutti i dettagli

Fondi – Concerto gratuito natalizio “Suoni dal Mondo”, martedì 28 dicembre 2021 alle ore 19,30 nel Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi. Il repertorio attingerà dalla tradizione musicale folklorica internazionale attraverso una ricerca approfondita su testi e fonti sonore a volte reperite direttamente nei luoghi d’origine, rielaborata e arrangiata in una forma particolare e unica che rende la sonorità̀ dell’ensemble fortemente caratterizzata.

Il concerto è organizzato dalla Pro Loco Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi assessorato turismo e cultura nell’ambito del “Fondi RestArt Christmas Edition”. Ad esibirsi l’Ensemble Etnosonica.

Formazione costituita nel 2007 all’interno del laboratorio musicale offerto dall’allora scuola media Monti-Mameli di Terracina (LT) attuale Istituto Comprensivo Montessori, è costituito da giovani musicisti che si sono particolarmente distinti per la dedizione dimostrata nei confronti della disciplina musicale ed è coordinato dalla direttrice e maestra Caterina Bono, gruppo promosso dall’Associazione Canto di Eea.

Questo il programma dei brani che saranno eseguiti:

– Tradizione turca Uskudara

– S. Alfonso De Liguori Tu Scendi dalle Stelle

– Tradizione albanese Hajde Hajde

– Anonimo medievale Tourdion

– Tradizione galiziano/irlandese Muneiras das Zocas/ Temperance Reel

– Tradizione spagnolo natalizio A la nanita nana

– Tradizione carolan/irlandese Ode to Whisky / John Ryan’s Polka

– Tradizione peruviano El Condor Pasa

– Tradizione Natalizia messicana Mi Burrito Sabanero

– Anonimo natalizio medievale Orientis Partibus

L’ingresso è gratuito e libero solo ai possessori di green pass. Info: 3297764644 – info@prolocofondi.it

